Контрабандиста вычислили на таможне благодаря его «золотой» улыбке

Контрабандист из Узбекистана пытался пронести через таможенный пункт в индийском Дели золото на сумму 4000 фунтов стерлингов (400 тысяч рублей), замаскировав его под вставные зубы. Однако, преступника смогли вычислить благодаря его «золотой» улыбке, сообщает Daily Mail.

Преступник прилетел вместе с другом из Дубая. Его поймали и задержали за попытку провезти 95 граммов золота, отлитых в гигантский набор зубных протезов. Таможенникам показалось странным, когда оба мужчины пытались избежать декларирования и пошли к соответствующему выходу из аэропорта.

Работники аэропорта подозвали их к себе и обратили внимание, что у одного из них была слишком «золотая» улыбка. Внимательно осмотрев его рот обнаружилось, что тот был набит золотом. Помимо золотых протезов, мужчина засунул себе в рот золотую цепочку.

Ранее стало известно, что таможенники в Гонконге поймали банду, обвиняемую в отмывании и контрабанде преступных доходов. В ходе операции сотрудников были арестованы пять человек. По данным правоохранителей, за три месяца криминальной деятельности группировка отмыла и вывезла из города более 21 миллиона долларов США.