Названа причина отсутствия воды на Марсе

Исследователи из США и Европы показали, что размер Марса не позволяет удерживать достаточное количество воды для того, чтобы планета стала пригодной для жизни, и для того, чтобы на ней возникла тектоника. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как исследование марсианских метеоритов, так и снимки поверхности, сделанные орбитальными аппаратами и марсоходами, указывают на то, что когда-то на планете были значительные запасы воды. Однако в настоящее время жидкая вода на поверхности Марса отсутствует. Исследователи называли много причин отсутствия на Марсе воды, однако ни одно из объяснений не стало доминирующим.

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе совместно с коллегами из Германии, Чехии и Швейцарии на основании содержания стабильных изотопов калия оценили распределение и распространенность летучих веществ в различных объектах Солнечной системы. Несмотря на относительно высокую летучесть самого калия, его использовали в качестве маркера еще более летучих элементов и соединений — таких, как вода.

Ученые оценили содержание калия-41 в 20 метеоритах с подтвержденным марсианским происхождением. Выяснилось, что во время формирования планета потеряла больше калия и других летучих веществ, чем Земля, но меньше, чем другие меньшие по размеру объекты — к примеру, как астероид Веста.

Исследователям удалось установить ясно выраженную корреляцию между гравитацией тела, содержанием в нем изотопа калия и распространенностью на нем воды. По мнению исследователей, это говорит о том, что масса тела при его формировании определяла количество удерживаемых летучих веществ. По их предположениям, для скалистых планет существует предел, при достижении которого становится возможным удержание необходимого количества воды для создания пригодных для жизни условий — и он выше, чем масса Марса.