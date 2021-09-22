Зеленский пообещал ввести двойное гражданство для украинцев на Западе

Киев обязательно воплотит идею о двойном гражданстве для украинцев, проживающих в западных странах, хотя сейчас ее реализация довольно затруднительна. С таким заявлением на встрече с украинской общиной в США выступил президент республики Владимир Зеленский, пишет «Укринформ».

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По его словам, украинские власти давно задумываются о легализации второго паспорта, но лишь в зависимости от места проживания того или иного соотечественника. «Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», — пояснил Зеленский.

Политик также пообещал «восстановить уважение» к Украине за рубежом, в частности, к ее «многовековой истории». Он также указал, что такая политика должна измеряться конкретными вещами, в том числе строительством дорог, и дружбой со всеми, кто «может хоть что-то сделать для восстановления нашего государства».

Ранее Зеленский утверждал, что реализация идеи о двойном гражданстве для украинцев осложняется «принудительной» российской паспортизацией на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). «Оно не может быть универсальным», — подчеркивал глава государства.