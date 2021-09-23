Гендиректора российской горнорудной компании арестовали за коммерческий подкуп

Суд арестовал на два месяца гендиректора «Тувинской горнорудной компании» за подкуп

Суд Тувы арестовал генерального директора горнорудной компании за коммерческий подкуп на сумму 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ранее фигуранту было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Речь идет о главе «Тувинской горнорудной компании» Станиславе Горбунове, который был задержан следствием и ФСБ, передает агентство со ссылкой на сообщения СМИ.

По версии СКР, 20 сентября гендиректор по заключенному договору на оказание услуг получил 300 тысяч от исполнителя — руководителя другого коммерческого предприятия. Деньги были переданы в рамках оперативно-розыскного мероприятия. Следком возбудил уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в крупном размере».

«Тувинская горнорудная компания» — предприятие, ведущее добычу на крупнейшем угольном разрезе Тувы «Каа-Хемский», она включена в список системообразующих предприятий региона.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела управления собственной безопасности МВД о получении взятки. Полицейский был задержан при получении 20 миллионов рублей. По данным следствия, за это вознаграждение он обещал сокрыть возможные нарушения в деятельности частной компании в ходе ее проверки налоговыми органами.

