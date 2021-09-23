В Петербурге задержали привязывавшую сироту к стулу медсестру

СК: в Санкт-Петербурге задержали медсестру, которая привязывала трехлетнего сироту к стулу

Следователи задержали медсестру, которая привязывала трехлетнего сироту к стулу и кровати. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана женщина 1961 года рождения», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения и обвинении.

Об инциденте, который произошел в туберкулезном отделении детской инфекционной больницы №3, стало известно 13 сентября. На кадрах видео, опубликованного в соцсети, видно, как ноги маленького ребенка привязаны колготками к основанию стула для кормления