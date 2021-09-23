Семья Бельмондо отреагировала на интимные мемуары любовницы актера

Семья французского актера Жан-Поля Бельмондо отреагировала на публикацию интимных мемуаров его бывшей любовницы, артистки Карлос Сотто Майор. Об этом сообщает Le Parisien.

Книга вышла всего через две недели после смерти звезды. Написавшая ее актриса была в отношениях с Бельмондо в 1980-х годах.

Адвокат родственников Мишель Годест заявил, что те в шоке от случившегося и считают неприличным поступок бывшей избранницы актера. «Я оставлю мадам Сотто Майор лицом к лицу с ее совестью в вопросе ее странного пересказа вещей. Я всегда был очень близок с Жан-Полем и поэтому знаю правду», — сказал юрист.

Он также отметил, что бывшая возлюбленная Бельмондо встретилась с ним в прошлом году и опубликовала несколько совместных фотографий в социальных сетях. По мнению адвоката, Карлос Сотто Майор использовала артиста, чтобы напомнить СМИ о себе.

Вся галерея Умер великий французский актер Жан-Поль Бельмондо. Продолжить «Безумный Пьеро» (Pierrot le Fou), 1965, режиссер Жан-Люк Годар Кадр: фильм «Безумный Пьеро» 1 /13

О смерти Бельмондо стало известно 6 сентября. Звезде мирового кинематографа было 88 лет. В обращении к семье покойного президент Франции Эммануэль Макрон назвал актера национальным достоянием страны.