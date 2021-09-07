Раскрыты дата и место прощания с Бельмондо

Прощание с французским актером Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме инвалидов в Париже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.

О смерти легендарного артиста заявил адвокат Бельмондо в понедельник, 6 сентября. Причина смерти не раскрывалась. Звезде мирового кинематографа было 88 лет.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо. Политик назвал актера национальным достоянием страны.

Вся галерея Умер великий французский актер Жан-Поль Бельмондо. Продолжить «Безумный Пьеро» (Pierrot le Fou), 1965, режиссер Жан-Люк Годар Кадр: фильм «Безумный Пьеро» 1 /13

Жан-Поль Бельмондо был одним из знаковых актеров французской «новой волны». Он дебютировал в кино в 1957 году, а наибольшую известность артист обрел после роли преступника Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. Он также снимался в таких лентах, как «Профессионал», «Чудовище», «Ас из асов», «Человек из Рио», «Один шанс на двоих», «Женщина есть женщина», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и других.

В восьмидесятых годах прошлого века Бельмондо открыл собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на сцену театра. В 2001 году артист перенес инсульт, но в 2008 году после взятого для восстановления перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он объявил о завершении творческой карьеры, однако позже пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят.