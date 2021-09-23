Загадочно попавшую на остров посреди моря женщину опознали

Полиция Хорватии опознала женщину, которая при загадочных обстоятельствах попала на скалистый остров посреди моря. Об этом пишет Daily Record.

Неизвестная женщина, которую ранее заметили в скалистой труднодоступной бухте острова Крк, оказалась гражданкой Словакии. Информация о 57-летней Даниэле Адамцовой (Daniela Adamcova), по сообщению издания, пришла из США, где Адамцова проживала до 2015 года, прежде чем переехать в Ирландию.

Так, идеальное произношение английского с шотландским акцентом было ошибочно принято за ирландский, так как именно в Ирландии Адамцова жила последние несколько лет. Отмечалось, что женщина была успешным дизайнером ювелирных украшений, однако позже стала бездомной.

В настоящее время Адамцова находится в больнице, ее состояние описывается как «стабильное». После выписки из медучреждения, с ней будут работать социальные службы Хорватии.

Ранее в сентябре сообщалось, что полиция Хорватии обнаружила женщину на скале в бухте острова Крк — иностранка разговаривала на «идеальном английском», однако не могла вспомнить кто она, и объяснить, как она попала в это труднодоступное место.