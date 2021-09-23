Американские школьники захотели вернуть рабство

Ученики старшей школы Park Hill South в штате Миссури захотели вернуть рабство в США и распространили соответствующую петицию. Об этом сообщает FOX4 Kansas City.

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Школьники разместили петицию в поддержку рабовладения в интернете. По информации телестанции, в тексте документа присутствовали следующие расистские аргументы: «Я ненавижу черных», «Я люблю рабство» и «Он может работать на моем поле — это поможет ему похудеть».

Родители некоторых учеников обратились в полицию с призывами привлечь к ответственности авторов петиции. Директор школы Керри Херрен (Kerrie Herren) назвала расистские заявления неприемлемыми и пообещала разобраться в ситуации. «Я думаю, что у нас много травмированных учеников, которые обижены, обозлены или разочарованы», — заключила она.

14 сентября газета Politico со ссылкой на книгу «Байдены» (The Bidens) Бена Шрекингера писала, что предки президента США Джо Байдена были рабовладельцами. Эксперт по генеалогии выяснил, что проживавший на территории штата Мэриленд прапрапрадед Байдена, Джесси Робинетт (Jesse Robinett), в 1800-х годах владел двумя рабами.