Боевиков «Талибана» накажут за проступки

Лидеры радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в ближайшее время начнут проводить «чистки рядов» среди своих боевиков на предмет выявления проступков, противоречащих ценностям группировки. Об этом сообщает афганский телеканал Shamshad TV, передает ТАСС.

По информации телеканала, указанными мероприятиями займется специальная комиссия. Соответствующий указ от руководства движения планируют направить во все силовые структуры новых афганских властей в течение двух недель.

Отмечается, что талибам может грозить суровое наказание за ряд преступлений, среди которых выделяется коррупция и финансовые махинации, личная вражда, грабежи, преследование граждан и расправы над ними, а также моральное разложение.

Ранее вице-президент Афганистана, лидер общины хазарейцев Мохаммад Карим Халили заявил, что представители шиитского меньшинства вернутся к вооруженному противостоянию с талибами, если боевики не будут выполнять свои обещания. Политик отметил, что новое афганское правительство, сформированное талибами, не является инклюзивным, и текущее распределение сил неприемлемо для других этнических групп страны.