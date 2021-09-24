Девушка показала необычный способ носить спортивный топ

Девушка продемонстрировала необычный способ сделать модный топ из спортивной вещи и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Юзерша с никнеймом hoedownlo решила попробовать лайфхак, который она увидела в интернете. По ее словам, если надеть спортивный утягивающий бра задом наперед, то его можно будет носить в качестве повседневного топа. На кадрах девушка примерила свой бра неоново-оранжевого цвета с перекрестными лямками и показала, что при новом способе носки он частично обнажает ее грудь.

Публикация стала вирусной и набрала 3,4 миллиона просмотров и 166 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать предложенный лайфхак в комментариях. «Это выглядит неудобно», «С моей большой грудью это не сработает», «Если взять бра на размер больше, то будет очень даже мило», «Выглядит круто!», «Обязательно попробую», «Мне больно на это смотреть», — высказывались они.

В феврале знаменитости полюбили носить купальник необычным способом и задали новый тренд. Так, девушки начали массово публиковать снимки, на которых они запечатлены в бикини, верхняя часть которых надета вверх тормашками. Данный тренд поддержали сестры Кардашьян-Дженнер, модели Тэмми Хемброу и Наталья Райт, участница шоу Love Island Элли Браун и многие другие.