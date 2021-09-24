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Кукабара целиком проглотила крысу на глазах у семейной пары и попала на видео

Австралиец снял на видео процесс поглощения крысы кукабарой
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Кукабара в австралийской местности Киелс-Маунтин, регион Саншайн-Кост, целиком проглотила крысу на глазах у семейной пары. На видео процесса поглощения птицей добычи обратило внимание издание Daily Mail.

Джордж Трояновски и его возлюбленная живут в небольшом доме в сельской местности и подкармливают диких птиц, которые используют их дом в качестве укрытия. Неряха — одна из пяти кукабар, которые регулярно появляются около дома пары. Часто она прилетает с добычей, чтобы похвастаться своим охотничьим талантом, и попадает в объектив австралийцев.

На снятом Трояновски ролике видно, как кукабара в очередной раз появилась на балконе с мертвой крысой в клюве. «Привет, Неряха, моя милашка!» — говорит оператор при виде птицы.

Кукабара начинает проглатывать безжизненного грызуна целиком. Птица несколько раз взмахивает крыльями, чтобы помочь себе проглотить слишком крупную добычу. В конце концов, из клюва птицы остается торчать только кончик хвоста грызуна. «Невероятно», — сказал автор видео. «Неряха, теперь мы можем тебя неделю не кормить», — отметила его возлюбленная.

Кукабары (гигантские зимородки) гнездятся в Австралии и на Новой Гвинее. Эти птицы питаются насекомыми, а также грызунами, ящерицами и змеями, в том числе ядовитыми. Они известны своими криками, которые напоминают человеческий хохот. Длина смеющейся кукабары составляет 45-47 сантиметров.

Ранее сообщалось, что житель австралийского населенного пункта Тевантин, штат Квинсленд, снял на видео кукабару, которая пожирала змею у него перед домом. Чтобы доесть добычу, кукабаре понадобилось около десяти минут.

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