В Волгограде начали раскопки поселения неандертальцев

В Волгограде археологи начали раскопки поселения неандертальцев возрастов 60 тысяч лет. Об этом сообщает РИАЦ.

Работы ведутся на окраине Тракторозаводского района в балке Сухая Мечетка. В них принимают участие ученые из Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска. Вместе с местными специалистами они намерены определить точный возраст стоянки первобытного человека, которая была обнаружена здесь в 1952 году во время строительства Волжской ГЭС.

«Стоянка в Сухой Мечетке — уникальный объект. Как говорят специалисты, в свое время она мгновенно произвела фурор в научном мире и вошла во все классические учебники по археологи», — отметил председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области Александр Баженов. По его словам, объект случайно обнаружили в советское время, но сразу поняли его важность.

«Изучение каменного века, к которому ученые относят археологический объект под Волгоградом — очень сложный и кропотливой процесс. К сожалению, артефактов той эпохи сохранилось очень мало и работы, которые сейчас проводятся, направлены на уточнение датировки и изучение других данных», — заявил Баженов.

Ранее в балке Сухая Мечетка нашли фрагменты многочисленных каменных орудий и кости различных животных, в том числе бизонов. Согласно данным ученых, возраст этих находок — примерно 60 тысяч лет.