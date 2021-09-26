Стоянов раскрыл правду о третьем актере «Городка»

Актер Юрий Стоянов раскрыл правду об участии третьего артиста в сатирической телепрограмме «Городок». Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Так, Стоянов опроверг миф о том, что в шоу якобы снимался третий актер «Городка» Владислав Петренко, который умер на съемочной площадке в 1993 году.

«"Городок" же на виду была программа. У нас много людей работало, они менялись. Мы абсолютно на виду снимались, это незакрытый был проект. Интересен уровень убожества этих конспирологов. Неужели настолько не о чем писать?» — возмутился актер.

Стоянов подчеркнул, что актуальность проекта сохраняется до сих пор. По его словам, «на каждую дату, на каждое событие можно найти отклик в программе, которой уже десять лет как нет в эфире». Кроме того, артист осудил авторов конспирологических версий, которые придумывают подобные теории.

«Эта история очень показательная, говорящая о феноменальном убожестве людей, если они себя называют журналистами — те, кто этим занимается. Дошли до дна, но со дна постучали», — заключил собеседник радиостанции.

Ранее в августе Стоянов заявил о смерти телевидения. По словам артиста, будущее за интернетом, а закат телевидения он назвал «нормальным мировым процессом».