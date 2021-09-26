Названы лучшие для построения карьеры российские города

Россияне назвали лучшие города страны, в которых можно построить успешную карьеру. Об этом стало известно из опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, который опубликован на их сайте.

Отмечается, что опрос проводился среди жителей крупных городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Так, большинство участников опроса из столицы (71 процент) считают, что в Москве лучшие возможности для развития карьеры.

Как и в прошлом году, второе место занял Санкт-Петербург, за него проголосовали 63 процента россиян. На третьем — Казань, город выбрали 53 процента респондентов. Следом с небольшим отрывом идут Тюмень (49 процентов) и Екатеринбург (48 процентов).

Самым неблагоприятным с точки зрения построения карьеры стал Волгоград — лишь 13 процентов жителей города отметили свои возможности профессионального развития. Позицией выше стоят Омск (14 процентов) и Саратов (15 процентов).

Специалисты подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом, оценки большинства российских мегаполисов снизились, рост продемонстрировали лишь несколько городов, например, Новокузнецк.

Ранее в сентябре были названы лучшие города России для отдыха в выходные. Так, большинство участников опроса выбрали Санкт-Петербург — за него высказался 41 процент респондентов. Почти четверть (24 процента) хотели бы провести несколько дней в Москве.