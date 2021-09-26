Форму китайских школьников оснастили чипами для слежения

В одной из начальных школ Чжухая в Китае в рамках эксперимента оснастили форму учащихся микрочипами. Об этом сообщает France Info.

Своеобразная цифровая форма позволяет позволяет учителям и родителям отслеживать передвижения детей и точно знать, сколько времени школьник провел в столовой или туалете. В случае, если ребенок находится в небезопасном районе, система отправляет сигнал на мобильный телефон взрослых.

Нововведение было оценено неоднозначно. Некоторые родители сравнили систему со слежкой за преступниками с помощью электронных браслетов.

Китай является лидером по внедрению камер видеонаблюдения. В некоторых школах камеры установлены камеры в классных комнатах, что позволяет отслеживать не только посещаемость, но и внимательность учеников на уроках.

Ранее власти Китая сократили сократили время, которое несовершеннолетние могут проводить за видеоиграми. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.

