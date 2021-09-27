Женщина самостоятельно обновила прическу и осталась с «бахромой» вместо челки

Женщина показала результат неудачной стрижки в домашних условиях и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети Адель (Adele) разместила ролик, на кадрах которого она самостоятельно обновляет прическу на камеру. Так, сначала она отделила небольшую часть передних волос, вытянула ее и отстригла челку длиной выше бровей, которая внешне напоминала бахрому. Затем героиня материала попыталась уложить ее с помощью плойки для волос и рассмеялась, увидев результат своих действий.

«Мне не следует выбирать карьеру парикмахера», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и набрала больше 42 тысяч просмотров. Видео рассмешило зрителей, и они принялись писать об этом в комментариях. «Остановись!», «Почему ты отстригла челку так коротко?», «Я не могу перестать смеяться», «Но зачем?» — высказывались они.

В августе девушка обесцветила волосы и осталась с «бахромой» на голове. Пользовательница TikTok с никнеймом emmcpherson._ разместила ролик, в котором рассказала об инциденте, который случился во время домашней процедуры. Девушка с розовыми локонами хотела обесцветить и вновь закрасить отросшие корни волос. Однако после первого этапа окрашивания небольшая прядь на макушке оторвалась, из-за чего на этом участке головы образовалась «бахрома».