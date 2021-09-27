Посадка брюк одного и того же размера у разных брендов удивила блогершу

Плюс-сайз-блогерша купила брюки одного и того же размера в нескольких магазинах и удивилась разницей в их посадке. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

Пользовательница сети Эмма Сторей (Emma Storey) поделилась видео, в котором показала штаны 12-го английского размера одежды (соответствует российскому 46-му размеру, или международному размеру L), которые она приобрела в бутиках разных брендов. На размещенных в соцсети кадрах видно, что ширина всех вещей значительно отличается.

Так, например, зеленые штаны с завышенной линией талии и цветочным принтом марки New Look идеально сели на фигуру Сторей, в то время как классические брюки F&F молочного цвета не застегнулись на ее поясе. Одежда из магазина River Island также не подошла ей по размеру — девушка не смогла натянуть брюки на талию.

«Один размер, но разные бренды — судите сами», — подписала блогерша пост, который набрал 121 тысячу лайков. При этом комментарии к данной публикации она решила закрыть.

Эмма Сторей не первая юзерша, которая столкнулась с подобной проблемой. Модель Челси Фарелл (Chelsea Farrell) приобрела пять шорт 12-го размера (по российским меркам 42-й размер, или размер S) сети супермаркетов Primark. В размещенном ею ролике видно, что некоторые вещи подошли ей по размеру, а другие оказались слишком узкими.