Модель купила пять шорт в одном магазине и возмутилась разницей их размеров

Модель купила несколько шорт одинакового размера в одном и том же магазине и возмутилась разницей в их посадке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Челси Фарелл (Chelsea Farrell) поделилась видео, в котором показала пять шорт 12-го размера (по российским меркам 42-й размер или размер S), которые она приобрела в сети супермаркетов Primark. На размещенных в соцсети кадрах видно, что ширина всех вещей значительно различается.

Автор поста высказала предположение, что Primark изменил размерную сетку одежды без ведома покупателей. «Люди, носившие 12-й размер в прошлом году, сейчас не смогут натянуть выше колен новые шорты того же размера», — пояснила девушка.

Фарелл считает, что по этой причине многие девушки могу сделать вывод, что они набрали лишний вес. «Никогда не оценивайте свою фигуру, основываясь на размерах вещей, — они меняются из года в год, — заключила манекенщица. — Не давайте брендам навязывать вам неоправданные комплексы».

Публикация модели стала вирусной и набрала 782 тысячи просмотров. Зрители согласились с мнением девушки и добавили, что размеры одежды постоянно разнятся в зависимости от бренда-производителя. «Я заметила, что в одном магазине я покупаю вещи размера M, а в другом — S. Меня это пугает», «Primark, обратите внимание на это видео, вы навязываете людям комплексы», «Я в шоке, это просто ужасно», — высказывались юзеры.

В декабре 2020 года другая блогерша столкнулась с аналогичной проблемой. Софи Шейкшафт продемонстрировала, как на ней сидят вещи 12-го размера (40 EU) марок Topshop, ASOS, Pretty Little Thing и Boohoo. Выяснилось, что некоторые джинсы подошли ей по размеру, а другие оказались слишком узкими.