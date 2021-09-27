Четверо британцев подрались на заправке из-за нехватки топлива

Четверо британцев устроили драку в очереди на АЗС из-за нехватки бензина, вызванной проблемами с поставками. Видео скандала опубликовало The Sun.

Конфликт разгорелся на фоне панической скупки автовладельцами топлива. В стране из-за ограничений в связи с коронавирусом не хватает водителей грузовиков, которые могли бы обеспечивать бесперебойную доставку горючего на заправки.

На кадрах видно, как два отца и их сыновья после непродолжительной перепалки начинают драться. Двое пожилых мужчин бьют друг друга у капота автомобиля. Потасовка между молодыми людьми завязывается у бензоколонки. Очевидцы подбадривают дерущихся. Один из парней валит другого на землю. Драка длится, пока один из пожилых мужчин не обнимает другого.

Газета сообщает, что насилие на АЗС вспыхивает по всей Великобритании, так как почти на 90 процентов заправок нет или не хватает топлива. Власти призвали автовладельцев не поддаваться панике. Однако многие из-за страха дефицита скупают горючее канистрами, ухудшая ситуацию.

Правительство из-за высокого спроса ввело ограничения в 30 фунтов стерлингов на одного покупателя на все виды топлива. Исключение коснулось только грузовых автомобилей и службы экстренной помощи.

По оценкам Ассоциации автомобильных грузоперевозок, в Британии не хватает около 100 тысяч водителей грузовых автомобилей, а пандемия COVID-19 и Brexit усугубляют проблему. Так, например, водители грузовиков столкнулись с трудностями при получении рабочих виз. Правительство попыталось выйти из кризиса, ослабив требования к получению водительских прав, однако не все политики согласились с эффективностью этого метода.