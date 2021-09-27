СБУ захотела арестовать тещу Шария

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одну из лидеров оппозиционной «Партии Шария» Аллу Бондаренко по делу о подделке документов при перерегистрации движения. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Материалы по теме Лишь бы не было страны. 30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз? Радикальная зачистка. Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?

По его словам, задержанная приходится тещей основателю партии, оппозиционному блогеру Анатолию Шарию, который скрывается от силовиков на территории Европейского союза. Ведомство попросит суд отправить женщину под круглосуточный домашний арест. Заседание состоится в понедельник, 27 сентября.

Как отметил в своем YouTube-канале Шарий, уголовное преследование Бондаренко является лишь попыткой оказать политическое давление на его окружение и не имеет под собой правовых оснований. «Это называется "натянуть сову на глобус", фантастика! Это борьба с близкими родственниками», — сказал блогер.

В феврале Служба безопасности Украины заподозрила Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. По версии следствия, своей деятельностью он наносил ущерб национальной безопасности республики, помогая государственным и неправительственным структурам России в проведении «информационных спецопераций».