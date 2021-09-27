Бывший чемпион UFC наколол имя победившего его звезды YouTube

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тайрон Вудли сделал татуировку с именем своего соперника Джейка Пола. Пост доступен в Instagram.

39-летний американец наколол имя Пола на среднем пальце и продемонстрировал татуировку на фоне фотографии звезды YouTube. В описании к снимку Вудли отметил, что сдержал слово, данное перед их боксерским поединком, и теперь готов на проведение реванша.

Пол, известный как YouTube-блогер, одержал победу над Вудли по правилам бокса. Последний выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и становился чемпионом организации в полусреднем весе.

Пол уже провел несколько боксерских поединков. В частности, он нокаутировал бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена. Американец не раз говорил о готовности провести поединок с Конором Макгрегором и не раз пытался спровоцировать конфликт с главой UFC Дэйной Уайтом.