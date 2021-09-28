В останках динозавра нашли материал хромосом

Китайские исследователи обнаружили в сохранившемся хряще динозавра из раннего мелового периода ядро клетки с остатками органических молекул и хроматином — материалом, составляющего основу хромосом. Описание находки опубликовано в журнале Communications Biology.

Останки каудиптерикса — обитавшего близ мелководных озер хищного динозавра размером с павлина — возрастом 125 миллионов лет нашли в провинции Ляонин на северо-западе Китая. Пепел от извержения вулкана помог останкам законсервироваться вплоть до клеточного уровня. Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук сумели извлечь часть суставного хряща из правого колена динозавра и декальцинировать ее. После этого образец изучили с помощью различных методов микроскопии и химического анализа.

Ученые обнаружили, что после смерти каудиптерикса все клетки в хряще минерализовались путем окременения — что и позволило им так хорошо сохраниться. Кроме того, исследователи выяснили наличие в образце двух типов клеток — здоровых и умирающих.

Палеонтологи изолировали несколько хондроцитов — основных клеток хрящевой ткани и пометили их гематоксилином и эозином — красителями, связывающимся с клеточными ядрами. Одна клетка окрасилась в темно-синий цвет. Это говорит о том, что в ней сохранились исходные биомолекулы и цепочки хроматина — основы хромосом, состоящей из ДНК и белков. При этом определить на какой стадии митоза находятся цепочки, невозможно — что не позволяет говорить о них как о хромосомах. Однако для того, чтобы выяснить, сохранилась ли ДНК динозавра, необходимы гораздо более точные методы анализа, признают исследователи.

