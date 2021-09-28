Slava Marlow рассказал об отношениях с выбранной на «Давай поженимся!» девушкой

Музыкант и бывший саунд-продюсер рэпера Моргенштерна Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) рассказал о том, как участвовал в съемках шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. В интервью журналисту Юрию Дудю он предрек программе превращение во фрик-шоу, а также раскрыл судьбу отношений с выбранной на проекте девушкой. Запись их разговора доступна на YouTube-канале «вДудь».

Артист рассказал, что пришел на программу просто ради того, чтобы это сделать. «Показалось, что это настолько неожиданно и глупо, что представить себе сложно. У тебя появляются какие-то возможности, у тебя канал на YouTube большой, ты можешь наполнить свою жизнь чем-то новым, перед тобой больше дверей открыто, есть какие-то средства, и из всего многообразия вещей ты выбираешь пойти на "Давай поженимся!"», — объяснил он.

Slava Marlow отметил, что раньше «Давай поженимся!» действительно помогала людям найти любовь. По словам музыканта, об этом он узнал от людей, которые уже много лет работают в передаче. «Мне кажется, чем дольше эта передача идет, тем скучнее становится, и в итоге это может превратиться во фрик-шоу, чему я, собственно, буду рад. Я и так сделал вклад, чтобы это превратилось во фрик-шоу», — подчеркнул он.

Бывший саунд-продюсер Моргенштерна также рассказал, что недавно ему писала девушка, которую он выбрал на программе. Музыкант рассказал, что недавно девушка поехала домой в Японию и спрашивала, привезти ли ему оттуда подарок. Он добавил, что после съемок передачи они с девушкой больше не встречались и не ходили на свидания. Артист уточнил, что, по его мнению, девушка снялась в «Давай поженимся!» исключительно «по приколу».

Выпуск «Давай поженимся!» с участием Slava Marlow вышел в эфире Первого канала в конце декабря 2020 года. После встреч со всеми тремя невестами ведущая шоу Лариса Гузеева высказала мнение, что жениху больше всего подходит девушка по имени Марина, которая переехала из Японии в Россию десять лет назад.