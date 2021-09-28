Дефицит газа оставит Пакистан без тепла

Правительство Пакистана может потребовать граждан экономить газ, чтобы не остаться зимой без тепла и не тормозить промышленность, поскольку затраты на сырье стали высокими, сообщает Bloomberg.

Резкий рост мировых цен на газ из-за его дефицита в Европе привел к тому, что азиатский сжиженный природный газ (СПГ) стал рекордно дорогим. Под угрозой оказался Пакистан, находящийся в сильной зависимости от поставок СПГ, — страна начала покупать его шесть лет назад и уже вошла в топ-10 мировых импортеров. Энергетическая политика Пакистана была заточена под газ, который должен был долгое время оставаться дешевым видом топлива. По этой причине на фоне резного скачка цен страна вынуждена закупать СПГ по высокой стоимости.

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Председатель компании Pakistan GasPort Икбал З. Ахмед заявил, что уровень спотовых цен на СПГ «сумасшедший». «Если такая тенденция сохранится, это обернется для бизнеса СПГ неудачей, потому что люди начнут переходить на другие виды топлива», — сказал Икбал. По его словам, дефицит СПГ означает, что страна пострадает от перебоев в подаче отопления зимой.

В последнее десятилетие развивающиеся страны, включая Пакистан, разработали стратегии импорта СПГ, опираясь на то, что в обозримом будущем не будет нехватки топлива и его стоимость будет дешевой. Такая тенденция сохранялась последние несколько лет, но в 2021 году прекратилась из-за резкого роста цен на СПГ в Азии. Ожидается, что энергетический кризис во всем мире потрясет развивающиеся страны, которые вынуждены будут покупать топливо по заоблачным ценам. Некоторые вовсе рискуют остаться без тепла в зимний период, поскольку не смогут себе позволить покупать дорогое топливо.

Ранее Bloomberg признало, что эпоха, когда природный газ был дешевым, закончилась. Спрос на когда-то доступное топливо сильно превысил предложение и привел к скачку цен по всему миру. По данным лондонской биржи ICE, цена на газ на нидерландском хабе TTF рекордно взлетела, впервые в истории достигнув отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса составила 84,225 евро за мегаватт-час.