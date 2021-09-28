В США раскрыли связь главной военной академии Украины с неонацистами

Национальная академия сухопутных войск (НАСВ) Украины имени гетмана Петра Сагайдачного стала базой для украинской ультраправой группировки Centuria (запрещена в России), ее члены активно вербуют новых сторонников из числа курсантов и действующих офицеров. Связь учреждения с неонацистами раскрыли в своем докладе специалисты Института европейских, российских и евразийских исследований, который входит в состав американского Университета Джорджа Вашингтона.

По данным исследователей, в состав неонацистской группировки входит множество молодых людей по всей территории страны, однако те из них, кто проходит обучение в академии, считающейся главной «кузницей кадров» Вооруженных сил Украины (ВСУ), кооперируются наиболее тесно. После выпуска они добиваются назначения в конкретные подразделения Вооруженных сил, в том числе связанных с батальоном «Азов» (запрещен в России).

Отмечается, что через академию неонацисты имели доступ и к западным военным вузам. В частности, один из членов движения Кирилл Дубровский прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. Еще один активный сторонник Centuria Владислав Винтерголлер, как выяснили ученые, посещал мероприятия Академии немецких офицеров (Die Offizierschule des Heeres). Прочие участники занимались с военными инструкторами из США и Франции на базе своего вуза.

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«Чтобы привлечь новых членов, группа — через свой канал Telegram, у которого более 1,2 тысячи подписчиков и специальный бот для мобилизации — продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, Вооруженным силам и обмену», — говорится в резюме доклада.

Авторы также опубликовали десятки фотографий членов движения и напомнили, что Конгресс США в 2018 году запретил использовать бюджетные средства на оказание военной помощи батальону «Азов» и связанных с ним подразделений. Они указали, что доступ радикалов из Centuria к западным программам подготовки косвенно нарушает этот запрет.

«Правительства США и западных стран так и не призывали правительство Украины разорвать связи с "Азовом", и эта крайне правая организация остается интегрированной в правительство Украины», — подчеркнули в университете.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан признал существование на Украине неонацистских группировок. Он заметил, что их популярность и влияние на общественную жизнь «не больше, чем в других европейских странах». «У них нет представительства в Верховной Раде и веса в правительстве Украины», — заключил дипломат.