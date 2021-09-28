Вооруженного мужчину заметили около российского детсада

Полиция в Казани ищет пытавшегося проникнуть в детский сад мужчину с ружьем

Неизвестный в камуфляжной форме и с ружьем попытался проникнуть в детский сад в Казани. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Информация о вооруженном мужчине распространилась в родительском чате. После этого детей стали забирать из детсадов.

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану отметили, что информация пока не подтверждена.

«Группы задержания УВО Росгвардии на место прибыли, прилегающую территорию объехали, осмотрели, никого не обнаружили. На данный момент информация не подтверждается», — заявили в пресс-службе.

Ранее в школу №1 города Туринска Свердловской области пришел вооруженный мужчина. Неизвестный пронес в учебное заведение охотничье ружье, но его успели задержать до того, как он воспользовался оружием.