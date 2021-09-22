В российской школе задержан мужчина с ружьем

В школу Туринска пришел неизвестный с оружием, его вовремя задержали

В школу №1 города Туринск Свердловской области пришел вооруженный мужчина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Неизвестный пронес в учебное заведение охотничье ружье, но его успели задержать до того, как он воспользовался оружием.

Это оказались внеплановые учения. Как пояснили в туринской администрации, проникновение в школу вооруженного человека было предпринято с целью проверить систему безопасности учебного заведения. Учения прошли успешно, подытожили в администрации.

Утром 20 сентября вооруженный студент совершил нападение на Пермский госуниверситет. Погибли шесть человек, 45 пострадали. Напавшего обезвредили, но при задержании он был тяжело ранен и теперь находится в больнице.