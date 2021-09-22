Полиция опровергла проникновение в школу вооруженного мужчины в Туринске

МВД опровергло проникновение вооруженного мужчины в школу города Туринска Свердловской области. Об этом сообщил «Ленте.ру» представитель регионального управления ведомства Валерий Горелых.

По его словам, проводилась плановая тренировка. Правоохранители в помещениях школы отрабатывали действия при ЧП. Учения уже завершены, школа вернулась в обычный режим работы.

Ранее 22 сентября сообщалось, что в школу №1 города пришел вооруженный мужчина. Он пронес в учебное заведение охотничье ружье, но его успели задержать до того, как он воспользовался оружием.

Это оказались внеплановые учения. Как пояснили в туринской администрации, проникновение в школу вооруженного человека было предпринято с целью проверить систему безопасности учебного заведения. Учения прошли успешно, подытожили в администрации.

Утром 20 сентября вооруженный студент совершил нападение на Пермский госуниверситет. Погибли шесть человек, 45 пострадали. Нападавшего обезвредили, но при задержании он был тяжело ранен и теперь находится в больнице.