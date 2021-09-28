США заявили о рассмотрении всех возможностей для снижения цены на нефть

Псаки: США контактируют с ОПЕК по вопросам, связанным со снижением стоимости нефти

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США контактируют со государствами-членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросам, связанным со стоимостью нефти и рассматривают все возможности для снижения цен. Ее слова приводит ТАСС.

«Уверяю вас, мы не только взаимодействуем с ОПЕК, мы рассматриваем все возможности снижения стоимости нефти», — подчеркнула официальный представитель.

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Псаки добавила, что США прикладывают большие усилия для формирования конкурентных нефтяных рынков, стабилизации цен и отслеживание их динамики, а также декларируют важность поддержки в восстановлении экономики в рамках организации.

Ранее 28 сентября стоимость нефти марки Brent достигла рекордных показателей за три года и поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с осени 2018-го. По состоянию на 7:16 по московскому времени цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,85 процента, до 79,36 долларов за баррель, ноябрьских — на 0,83 процента, до 80,19 доллара за баррель.

