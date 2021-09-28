Россиянин ради эффектного кадра максимально приблизился к ядовитой змее

На Сахалине местный житель заметил ядовитую гадюку и решил записать с ней эффектное видео. Он максимально близко приблизился к змее, сделав несколько интересных кадров на смартфон. Их публикует во вторник, 28 сентября, местное издание ASTV.RU.

Запись была сделана на горе Красная, когда россиянин шел на прогулку. Увидев, что в траве лежит гадюка, он подошел ближе и достал телефон. Пресмыкающееся наблюдало за действиями сахалинца, периодически высовывая язык. В один момент могло показаться, что змея начнет атаковать мужчину, так как она съежилась и лежала с приподнятой головой. При этом броска не последовало, и россиянин остался цел.

В целом осенью змей все чаще замечают на дорогах, полянах, в горах и лесах. Пресмыкающиеся, как сообщается, выползают на видные места, чтобы побыть в тепле под солнцем. На Сахалине сейчас можно видеть гадюк на Юноне, в Пригородном, а также на горе Островская. В заключение россиянам напомнили про меры безопасности, которые необходимо соблюдать в лесах и при встрече со змеями.

Ранее на территории заповедника «Хакасский» специалисты впервые за 15 лет исследовали герпетофауну и пересчитали местных змей. В итоге оказалось, что там обитают шесть видов пресмыкающихся. В ходе такой «переписи» специалист также провел занятия с инспекторами.

В конце июля в природном заповеднике под Воронежем также заметили редкого краснокнижного орла-змееяда, и это была «очень редкая подтвержденная встреча и еще более редкие фотографии». Такая птица очень прихотливая, а также «весьма требовательная к гнездовым местообитаниям». Помимо этого, орлам чаще всего не хватает пищи, так как не везде обитают змеи.