Российский кардиолог назвал неожиданные признаки инфаркта

Кардиолог Юрий Кремнев: боль в руке и рвота могут быть признаками инфаркта

На инфаркт могут указывать неожиданные симптомы, такие как боль в руке или животе. Об этом рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев. Его слова приводит «Москва24».

По словам российского врача, среди неочевидных признаков проблем с сердцем также значатся боль в локте и рвота.

«Например, у человека болит рука, плечо. Делаешь ЭКГ, а там изменения на кардиограмме. Это проявление ишемической болезни», — назвал симптомы приближающегося инфаркта Кремнев, добавив, что во врачебной практике такие случаи встречаются редко.

Медик назвал и типичные проявления инфаркта — в их число он включил подъем давления, головную боль, нарушение дыхания, головокружение, сжимающие или жгучие боли в области сердца. В таком случае необходимо сразу измерить давление. Для профилактики инфарктов врач посоветовал раз в год делать кардиограмму, сдавать анализы на холестерин и сахар.

Ранее кардиолог, хирург, кандидат медицинских наук Алексей Федоров заявил, что молодые россияне все чаще начали страдать от инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний из-за нездорового образа жизни, питания и стресса.