Московским врачам назначат выплаты за проведение вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о стимулирующих выплатах столичным врачам за проведение вакцинации. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Правительство Москвы приняло решение о введении выплат стимулирующего характера работникам медицинских организаций, обеспечившим привлечение граждан к вакцинации (ревакцинации) от COVID-19 сверх установленных плановых заданий», — говорится в сообщении. Постановление подписал Сергей Собянин.

Размер выплат за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет составит 200 рублей, а за гражданина старше 60 лет — 400 рублей. В пресс-службе мэра столицы отметили, что данные выплаты помогут ускорить вакцинацию жителей Москвы.

По данным пресс-службы градоначальника, сейчас в Москве первый компонент вакцины получили пять миллионов жителей столицы.

Ранее главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №52 Марьяна Лысенко заявила, что число привитых от COVID-19 россиян в Москве и России недостаточно для спокойного прохождения осени.