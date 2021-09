Раскрыта загадка следов животных в австралийских кварцитах

Международная команда геологов показала, что следы животных в найденном в Австралии кварците возрастом 1,7 миллиарда лет были оставлены уже после формирования пород. Статья ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сделанная более 50 лет назад находка в виде «ходов», похожих на оставленные животными, в обнаруженном на западе Австралии кварците — минерале, образующемся под высоким давлением и температуре из отложений песка — стала загадкой для исследователей. Отложения песка возникли 1,7 миллиарда лет назад в палеопротерозое, еще через 500 миллионов лет они стали твердым кварцитом, на котором нелегко оставить следы, а свидетельства существования первых животные в ископаемой летописи появились 0,6 миллиарда лет назад.

Исследователи из Австралии, Китая, США и Швеции измерила возраст песка в самих «ходах», и он оказался почти на миллиард лет меньше возраста окружающего его кварцита. Изучив образцы под микроскопом, ученые обнаружили, что следы были оставлены в эоцене около 40 миллионов лет назад. Выветривание превратило поверхность кварцита в рыхлый песчаник, в котором и оставили следы животные. Последующее отложение кварца вновь превратило материал «ходов» в кварцит. По мнению ученых, следы, скорее всего были оставлены ракообразными во время непродолжительного повышения уровня моря.