В российском городе провели собачьи бои вопреки запрету чиновников

В Ставропольском крае провели собачьи бои вопреки запрету чиновников. Об этом пишет Telegram-канал издания Readovka.

Глава Новоселицкого муниципального округа Роман Коврыгин три недели назад обещал не допустить жестокие бои собак. Чиновник сообщил, что полиция провела беседу с организаторами, и бои отменили. Однако, по информации издания, мероприятие состоялось.

Сообщается, что собачьи бои проходят по всей России. 26 сентября в Крыму прошел «открытый чемпионат». Организаторы таких мероприятий зарабатывают на вступительных взносах и ставках. Подобные зрелища называют «тестовыми испытаниями по проверке характера» собаки. На таких мероприятиях собаки дерутся и грызут друг друга до крови под крики болельщиков.

Администрация округа не назвала причину, по которой такие зрелища продолжают устраивать, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в городе Ишим Тюменской области местные жители пожаловались на заводчиков, которые проводят собачьи бои между среднеазиатскими овчарками и делают ставки. В сети появилось видео, на котором собаки дерутся в вольере, на их шкурах кровь, а происходящее на мобильные телефоны снимают зрители.