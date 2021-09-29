Viktor Tsoi и Egor Letov отправились в плавание

Сухогрузы с названиями Viktor Tsoi и Egor Letov вышли в мировой океан

В мировой океан вышли два сухогруза с названиями Viktor Tsoi и Egor Letov в честь лидеров рок-групп «Кино» и «Гражданская оборона». На это обратил внимание РБК.

Отправившиеся в плавание балкера класса Ultramax из флота группы «Солар» принадлежат группе «ВТБ Лизинг». Каждый из судов, среди прочего, оборудован спортзалом и бассейном с сауной. Корабли ходят под «удобным» флагом Либерии.

Ранее суда назывались NS Yakutia и NS Energy. На них перевозили уголь, зерно, железную руду, калийные удобрения и цемент.

Егор Летов умер в возрасте 43 лет в 2008 году. Изначально причиной смерти называли остановку сердца, хотя отец музыканта рассказал в интервью «Комсомольской правде», что здоровье музыканта подорвало пристрастие к алкоголю. Прежде всего он известен как лидер, солист и создатель группы «Гражданская оборона». Кроме того, Летов занимался коллажированием, был звукорежиссером, художником-оформителем и поэтом.

Виктор Цой, певец и композитор, лидер группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года в результате ДТП. Когда он возвращался с ночной рыбалки в Юрмалу по шоссе Слока-Талси, его автомобиль врезался в автобус. Предположительно, авария произошла из-за того, что музыкант заснул за рулем.