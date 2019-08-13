«Святая Русь» загорелась на Волге

ГУ МЧС России Нижегородская область / YouTube

В Сибирском затоне реки Волга загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Сигнал о пожаре на судне поступил в 11:40. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На его тушение выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также пожарно-спасательные подразделения.

Всего в тушении задействованы 21 человек, шесть единиц техники, включая пожарный катер «Вьюн».

Корабль, который ранее носил название «Родина», не эксплуатировался с прошлого года, поэтому людей на борту не было. Причины пожара пока не установлены.

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