Рианну обвинили в оскорблении целой расы из-за причесок моделей на ее шоу

Рианну обвинили в культурной апроприации из-за белых моделей с афрокосичками на ее шоу

Американскую поп-певицу и предпринимательницу Рианну обвинили в оскорблении целой расы из-за внешнего вида моделей на показе ее бренда Savage X Fenty. На соответствующие обсуждения в соцсетях обратили внимание журналисты Lad Bible.

Известно, что 33-летняя знаменитость приглашает для участия в модных шоу нижнего белья собственного производства манекенщиц и знаменитостей разных национальностей, цвета кожи и телосложения. Так, во время съемок нового дефиле, которое появилось 24 сентября на платформе Amazon Prime, девушки со светлой кожей вышли на подиум с волосами, заплетенными в косички в стиле афро.

Пользователи Twitter обвинили певицу в культурной апроприации (концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой является отрицательным явлением). Они аргументировали это тем, что такая прическа свойственна людям негроидной расы.

«Почему Рианна позволила Ванессе Хадженс и Эмили Ратаковски выйти на подиум с косичками?», «Почему на шоу Рианны светлокожие модели дефилировали с косами?», «Я люблю Savage X Fenty, но меня встревожило большое количество белых девушек с афрокосами», — высказывались юзеры.

В мае канадский поп-исполнитель Джастин Бибер побрился налысо после упреков пользователей соцсетей об оскорблении негроидной расы. 27-летний певец поделился в Instagram селфи, на котором он запечатлен с новой прической вместе со своей супругой, супермоделью Хейли Бибер. «Счастливого воскресенья», — подписал знаменитость пост, который набрал почти пять миллионов лайков.

