49-летняя голливудская актриса снялась голой в ванной в честь дня рождения

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась снимком в откровенном образе в честь дня рождения, который она отпраздновала 27 сентября. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

49-летняя знаменитость опубликовала фотографию, где она позирует голой, лежа в темное время суток в ванной на балконе дома. На снятых кадрах Пэлтроу прикрывает обнаженную грудь руками, при этом ее волосы собраны в пучок, а на лице отсутствует макияж. Образ актрисы дополнил блестящий чокер.

Публикация звезды набрала 335 тысяч лайков за день. Подписчики поздравили Пэлтроу с днем рождения и восхитились ее внешним видом в комментариях под размещенными кадрами. «С днем рождения, красотка», «Восхищаюсь твоей красотой», «Шикарная, поздравляю тебя», «Желаю тебе счастья! Ты просто красотка», «Обожаю тебя», — высказывались фанаты.

Ранее в ноябре 2020 года Гвинет Пэлтроу снялась в пижаме за сотни долларов и озадачила пользователей. Фотограф запечатлел актрису в домашней одежде марки Rivet за 550 долларов (40 тысяч рублей). Поклонников смутила чересчур высокая стоимость вещи, из-за чего они обругали ее в социальных сетях.