В Пакистане назвали постановкой операцию по ликвидации бен Ладена

Очевидцы операции американского спецназа по устранению лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена в городе Абботтабад в Пакистане назвали ее постановкой Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Пакистанский журналист, работавший на месте событий, считает, что этот «спектакль» нужен был США, чтобы «сохранить лицо» на мировой арене. «Мы все уверены, что бен Ладена не было в здании. Но, определенно, его семья проживала в этом районе на протяжении нескольких лет», — рассказал также один из очевидцев, живший неподалеку от места событий.

Люди, опрошенные агентством, отметили, что заявления о том, что тело бен Ладена было сброшено в море бойцами спецназа, выглядели нелепо. Об этом после ликвидации лидера «Аль-Каиды» заявил президент США Барак Обама. По официальным данным, это было сделано, чтобы место захоронения не стало объектом паломничества для террористов.

РИА Новости напоминает, что сомнения в том, что один из самых влиятельных лидеров экстремистов устранен, высказывал в том числе 45-й президент США Дональд Трамп. По официальной версии подлинность тела бен Ладена установили с помощью экспертизы ДНК. Однако Белый дом запретил публиковать в общем доступе любые материалы, фиксирующие смерть лидера «Аль-Каиды».

11 сентября 2001 года в США произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяли на себя «Аль-Каида» и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Американский спецназ обнаружил и убил его в мае 2011 года.