Испанским банкам предсказали поглощение друг друга

В Испании может увеличиться число слияний и поглощений банков, причину видят в попытке кредитных организаций снизить свои затраты, сообщает Reuters.

Процесс внутренней консолидации в испанском банковском секторе должен стать драйвером для большего числа потенциальных сделок по слиянию и поглощению, предсказывают руководители банков. Столкнувшись со сверхнизкими процентными ставками и последствиями пандемии COVID-19, европейские банкиры сегодня фиксируют рост затрат. При этом сделки по слиянию и поглощению нередко ведут к сокращению расходов и могут являться единственным выходом для кредитной организации.

«Такие сделки, если они происходят правильно, имеют большой смысл и помогают сделать бизнес более прибыльным и устойчивым», — заявил генеральный директор банка Unicaja Мануэль Менендес. После мирового финансового кризиса в 2008 году количество банков начало сокращаться, в том числе участились случаи, когда финансовые организации поглощали друг друга. В начале кризиса свои услуги в Испании оказывали 55 кредитных организаций, сегодня свою работу сохранили только 10 из них.

«Лично я думаю, что слияний будет больше», — сказал генеральный директор Caixabank Гонсало Гортасар. По его словам, надзорные органы Испании уже открыто поддержали применение подобных мер в финансовом секторе, сославшись на низкую прибыльность банков как на одну из главных слабостей отрасли.

Глава Caixabank также отметил, что банкам сложнее добиваться экономии средств из-за трансграничных банковских операций в Европе. Отмечается, что Caixabank смог сэкономить до 940 миллионов евро (1,1 миллиарда долларов) в результате сделки по слиянию с организацией Bankia, это соглашение создало крупнейшего внутреннего кредитора Испании. При этом Caixabank также объявил, что сократит около 6450 рабочих мест, чтобы урезать расходы. Испанские банкиры уверены, что у их отрасли есть потенциал роста в плане дополнительной синергии и объединений, которые должны начаться как можно раньше.

Ранее Испания столкнулась с максимальным ростом цен начиная с 2008 года. Так, инфляция за сентябрь в стране выросла на 4 процента в сравнении с тем же месяцем 2020 года, что стало рекордом за 12 лет.