Две американки напоили туриста и обокрали почти на два миллиона рублей

В Майами две девушки напоили туриста и украли у него часы, золотую цепочку и деньги

В Майами две молодые американки напоили туриста из Техаса и обокрали его почти на два миллиона рублей. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в пятницу, 24 сентября. Так, 20-летняя Кимберли Леброн-Мартинес (Kimberly Lebron-Martinez) и 19-летняя Элизабет Лаббе (Elizabeth Labbe) встретили путешественника в баре — затем компания направилась на автозаправку.

По данным издания, далее девушки отвели туриста в парк, где заставили его выпить алкогольный напиток — поначалу он сопротивлялся, однако потом поддался уговорам. В результате американец потерял сознание, и злоумышленницы воспользовались этим. Они украли у него часы марки Omega стоимостью 10 тысяч долларов (около 730 тысяч рублей), золотую цепочку и банковские карты, с которых сняли 15 тысяч долларов (примерно 1,1 миллиона рублей) — таким образом, сумма ущерба составила около 25 тысяч долларов (почти два миллиона рублей).

«Мужчина сразу почувствовал себя так, будто его накачали наркотиками», — говорится в показаниях, предоставленных сотрудниками правоохранительных органов.

Полиция арестовала злоумышленниц через два дня после ограбления — их обвиняют в совершении уголовного преступления.

Ранее в сентябре неизвестные обокрали в Грузии группу российско-украинских альпинистов, совершавших восхождение на гору Ушба в регионе Сванетия. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч долларов (около двух миллионов рублей). Путешественники обнаружили пропажу альпинистского снаряжения, фотоаппаратов, ноутбуков, денег, документов и скрипки.