Бывший президент Франции Николя Саркози заявил о намерении до конца отстаивать свою невиновность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Политик планирует добиваться отмены обвинительного приговора, вынесенного ему ранее судом Парижа. Он также выразил благодарность французам, которые поддержали его. «Я решил обжаловать приговор и пойду до конца в этом деле, которое касается не только меня лично», — написал он.

Саркози добавил, что «вера в справедливость собственных требований дает ему силы, чтобы противостоять попыткам унижения».

Ранее суд Парижа приговорил Николя Саркози к одному году тюрьмы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Политику позволили отбывать наказание вне тюрьмы. Он будет находиться под домашним арестом с электронным браслетом. По версии следствия, экс-президент потратил на избирательную кампанию 43 миллиона евро. Он знал о пороге расходов на избирательную кампанию, но превысил его почти в два раза.

В марте Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы, два из которых условно, по делу о коррупции и торговле влиянием.