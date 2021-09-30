Huawei выпустит смартфон для женщин

Huawei работает над складным смартфоном для женщин. Об этом сообщает издание GizChina.

О создании первого гендерно ориентированного складного телефона сообщил известный китайский инсайдер Digital Chat Station. В своем блоге на Weibo автор рассказал, что Huawei выпустит смартфон, который будет позиционироваться в качестве девайса для женской аудитории.

Специалист не уточнил, по каким причинам аппарат будет ориентирован на женщин. Однако автор заметил, что смартфон получит форм-фактор раскладушки, то есть будет раскладываться и складываться по вертикали. Источник не стал уточнять, когда новое устройство Huawei появится в продаже.

Последним на данный момент складным смартфоном китайской корпорации является выпущенная в феврале модель Mate X2. Аппарат состоит из двух половинок, внутри находится восьмидюймовый OLED-экран, снаружи — 6,45-дюймовый дисплей. Телефон работает на базе чипа Kirin 9000, имеет от восьми гигабайт оперативной памяти, камеру Leica с четырьмя объективами разрешением 50, 12, 8 и 16 мегапикселей.

В сентябре корейские источники рассказали, что Apple выпустит свой первый складной смартфон в течение двух-трех лет. По сообщению инсайдеров, компания готовит два телефона, складываемых в горизонтальной и вертикальной проекциях.