Птицу «Господь Бог-дятел» решили объявить вымершей

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США исключила из списка исчезающих 22 вида животных. Об этом пишет The New York Times.

Среди них белоклювый королевский дятел, или дятел с клювом слоновой кости. Последний раз его наблюдали в 1944 году, в список исчезающих видов его включили в 1967-м. Этого дятла также называют «Господь Бог-птица». Свое прозвище он получил из-за легенды, по которой люди, видевшие воочию его красоту, восторженно выкрикивали имя Господа, поясняет TJournal.

Всего же речь идет об 11 птицах, восьми видах пресноводных мидий, двух рыбах, летучей мыши, а также об одном растении. После ряда научных и общественных слушаний, которые должны состояться в ближайшие два месяца, обсуждаемые виды будут признаны вымершими.

Ранее стало известно, что американская исследовательская команда компании Colossal Biosciences захотела клонировать и вырастить мамонта (одновременно со странствующим голубем, которого истребили в начале XX века). Опытами руководит известный американский ученый Джордж Черч. Генетик убежден, что возвращение исчезнувших видов поможет восстановить леса и оживить арктические луга. Первую особь американцы собираются вывести за четыре-шесть лет, а власти Якутии хотят поселить клонов вымерших животных в местном Плейстоценовом парке.