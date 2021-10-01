50-летние модели прошлись по подиуму и вызвали споры в сети

Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни прошлись по подиуму на показе модного дома Balmain

Супермодели Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни приняли участие в показе новой коллекции французского дома моды Balmain, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, и вызвали споры в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 51-летняя Кэмпбелл запечатлена в коричневом вязаном платье длины макси со шнуровкой в области декольте и полусапогах на шпильках. 53-летняя Бруни в свою очередь прошлась по подиуму в белом расшитом камнями платье длины мини с вышивкой в виде белых роз на груди и остроносых бежевых полусапогах на каблуках.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид знаменитостей. «Мне интересно, что за ботокс Бруни вкалывает в свои колени», «Карле нужен пластический хирург получше. Ее лицо выглядит плохо», «Наоми ужасно выглядит, просто кошмар», «Дряхлые старухи», «Они очень плохо выглядят», — высказывались они.

Однако другие восхитились моделями. «Наоми и Карла выглядят сногсшибательно!», «Наоми Кэмпбелл выглядит просто потрясающе!», «У Карлы шикарные ноги!», «Как же они красиво постарели! Невозможно оторвать взгляд!», «Безумно красивые женщины», — писали юзеры.

В июле 61-летняя россиянка снялась для Playboy и вызвала споры в сети. На размещенных в сети кадрах россиянка Татьяна Неклюдова запечатлена в нижнем белье. На первом снимке женщина позировала в кружевном бюстгальтере бежевого цвета. На другом фото ее запечатлели в черном корсете и крупных серьгах того же оттенка.