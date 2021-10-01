«ВКонтакте» отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет суперпризы

«ВКонтакте» отметит свой 15-й день рождения на онлайн-вечеринке и разыграет среди гостей суперпризы и подарки от партнеров на общую сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом говорится в пресс-релизе соцсети.

Отмечается, что мероприятие пройдет в сервисе «VK Чекбэк». Каждый пользователь соцсети сможет занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать «блюдо» и получить подарок. Призы будут разыгрываться ежедневно с 30 сентября по 17 октября. Обладателей суперпризов объявят в день рождения «ВКонтакте», 10 октября, а также 17 октября.

Пользователи получат шанс выиграть ноутбуки, телевизоры, смартфоны, электросамокаты, умные часы Apple Watch, билеты в театры, на выставки и концерты. Кроме того, они смогут получить скидки на книги, онлайн-образование и еду.

Также будет свыше 75 тысяч призов от VK Pay номиналом от 100 до 100 тысяч бонусов, где один бонус равен одному рублю. Ими можно будет оплатить до 50 процентов покупок у партнеров платежного сервиса.

«Когда пользователь впервые заходит на вкладку "Вечеринка", ему сразу дается попытка выиграть призы. Следующая будет доступна через два дня. Получить больше подарков помогут специальные задания в VK Чекбэке: принять вызов в "Шагах", завести аккаунт в VK Почте, запустить платное продвижение в Объявлениях "ВКонтакте" или слушать музыку три дня подряд», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что на онлайн-вечеринке можно будет отправить пожертвование в благотворительный фонд «Линия жизни» на помощь детям и подросткам, которые столкнулись с серьезными заболеваниями.

Ранее «ВКонтакте» объявила о запуске VK Squad — бесплатной платформы для обучения видеоблогингу. Так, пользователи получат бесплатный доступ к серии обучающих видеокурсов по разным дисциплинам.

