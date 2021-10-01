В Турции продлили ограничения для туристов

АТОР: власти Турции продлили ограничения для иностранных туристов до 30 декабря 2021 года

Власти Турции обновили срок действия ограничений для туристов — они продлятся до 30 декабря 2021 года. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно решению международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), все иностранные пассажиры, прилетающие в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

Отмечается, что результаты тестирования не понадобятся лицам младше 12 лет, туристам, переболевшим коронавирусом, а также путешественникам, которые привиты одобренным в Турции препаратом.

Ранее в сентябре в Турции усложнили въезд для российских туристов, привитых препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Теперь им придется сдавать ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, или тест на антиген (за 48 часов до прибытия). Как добавили в АТОР, ограничения не коснулись только тех путешественников, которые вакцинированы двумя компонентами препарата «Спутник V».