В посольстве Турции опровергли новые ограничения для российских туристов

Посольство Турции в Москве: ограничения на перемещение по стране не коснутся туристов

Новые ограничения на свободное перемещение по территории Турции будут распространяться только на местных жителей и иностранцев-резидентов. Об этом сообщается на сайте посольства республики в Москве.

Так, отдел культуры и туризма посольства опроверг информацию, что путешественники обязаны предоставлять отрицательные ПЦР-тесты для внутренних перелетов и междугородних поездок на автобусах и поездах. Новые правила коснутся граждан Турции и обладателей вида на жительство (ВНЖ), не прошедших вакцинацию от коронавируса.

Уточняется, что россияне, прибывшие в страну с туристическими целями, под действие новых правил не попадают.

Ранее в сентябре стало известно, что власти Турции ввели новые антиковидные ограничения. Жители республики смогут воспользоваться наземным общественным транспортом или внутренними рейсами только при наличии сертификата о вакцинации, ПЦР- или экспресс-теста на коронавирус. Эти же документы понадобятся для посещения концертов и кинотеатров. Новые меры начнут действовать с 6 сентября.