Врач раскрыл способ сохранить ясный ум в старости

Главный внештатный специалист Минздрава Крыма по гериатрии Игорь Лукьянов раскрыл способ сохранить ясный ум в старости. По его словам, ключевым в этом вопросе является сохранение физической и социальной активности, передает радио «Спутник в Крыму».

Врач указал, что обычная ходьба является лучшим методом профилактики когнитивных нарушений, чем прием от двух до пяти препаратов. Он порекомендовал пожилым людям ежедневно ходить около 40-60 минут.

«Мы оперируем доказательной медициной. Существует много исследований, которые доказывают, что обычная ходьба в два-три раза снижает проявление когнитивных нарушений в пожилом возрасте, это самое простое и доступно всем», — подчеркнул Лукьянов.

Он добавил, что в зрелом возрасте для профилактики расстройств также следует больше общаться с родными, беседовать, читать, учить стихи, поскольку именно дефицит общения зачастую влечет негативные последствия. Эксперт посоветовал уделять время улучшению моторики, например, вязать, собирать пазлы.

Лукьянов заключил, что каждому пожилому человеку важно подобрать индивидуальный набор техник, чтобы как можно дольше оставаться здоровым и сохранять ясность сознания.

Ранее психотерапевт Оксана Плеханова раскрыла ранние признаки деменции. По ее словам, на мягкой стадии заболевания у пациентов сперва наблюдается нарушение текущей памяти. Еще одним признаком деменции она назвала ухудшение пространственной и хронологической ориентации.

